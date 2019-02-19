2019/02/19 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع أمينة بغداد ذكرى علوش السبل الممكنة اتخاذها لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يبحث مع أمينة بغداد استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يبحث مع أمينة بغداد استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).