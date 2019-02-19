مجلس نينوى : المحافظة بحاجة لـ400 مليار دينار لإعمار 64 جسرا مدمرا

2019/02/19 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، عن حاجة المحافظة إلى 400 مليار دينار لإعمار 64 جسرا مدمرا يربط الوحدات الإدارية فيما بينها.وقال عضو المجلس خلف الحديدي لـ/المعلومة/ إن “جسور محافظة نينوى مدمرة بالكامل فصلا عن القناطر التي تربط بين منطقة وأخرى”.وأضاف أن “أكثر من 64 جسرا عملاقا مدمرا في المحافظة مما […]

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