في مستشفى ابن النفيس.. زراعة شريان اصطناعي “ابهري- فخذين” لمريض خمسيني

2019/02/19 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فريق متخصص بجراحة الصدر والاوعية الدموية بمستشفى ابن النفيس التعليمي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية زراعة شريان اصطناعي “بهري- فخذين” لمريض خمسيني.

وقال رئيس الفريق

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