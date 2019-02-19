بدءا من اليوم..عاصفة ثلجية تجمد 39 ولاية أميركية

2019/02/19 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع ولايات أميركية عديدة حدوث عاصفة بدءا من اليوم الثلاثاء وتستمر حوالي يومين.وقالت صحيفة يو أس توداي إن العاصفة ستصيب حوالي 200 مليون شخص في

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