اتهمته بالتحايل على الكونغرس.. 16 ولاية أميركية تقاضي ترامب

2019/02/19 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع تحالف من 16 ولاية أميركية دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي

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