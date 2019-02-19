برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على ليون في دور الـ16 في دوري ابطال اوربا

2019/02/19 | 16:06

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ليون-عراق برس-19 شباط/ فبراير:يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره ليون الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوارق الفنية بين برشلونة وليون، إلا أن الفريق الفرنسي يتسلح بروح المغامرة والمفاجآت، في محاولة لتحقيق نتيجة طيبة أمام العملاق الكتالوني.

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد على ملعب ”بارك ليون“ في فرنسا.

وتبثعبر قناتي بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين رؤوف بن خليف وأحمد الطيب.انتهى(1)

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