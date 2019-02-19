كل ما تريد معرفته عن موقعة بارين ميونخ وليفربول

2019/02/19 | 16:06

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ليفربول-عراق برس-19 شباط/ فبراير:تتجه الأنظار، مساء الثلاثاء، إلى ملعب ”آنفيلد“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول اختبارًا صعبًا ومهمًا من أجل استكمال مشواره الأوروبي بعدما حل وصيفًا لدوري الأبطال في النسخة الماضية في مواجهة البايرن الباحث عن نتيجة إيجابية لمواجهة التراجع في نتائجه هذا الموسم.

تقام المباراة في الساعة 23:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد على ملعب ”آنفيلد“.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمصري علي محمد علي.انتهى(1)

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