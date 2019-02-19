بالصور.. أعادة سيارتين متضررة في منفذ سفوان الحدودي

2019/02/19 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك سفوان الحدودي، الثلاثاء، عن اعادة إصدار سيارتين صالون مخالفة امريكية ومكسيكية المنشأ إلى الجانب الكويتي.وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "لجان الكشف الجمركي في المركز المذكور ضبطت سيارتين متضررة الممنوع استيرادها بعد التفتيش الدقيق حيث حاول اصحاب السيارات إيهام مفتشي الجمارك بأنها جديدة علماً بأن منع السيارات المتضررة جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم ٤٣٥ في الـ26 من نيسان 2018".

وأضافت الهيئة "أنها قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها واعادتها الى جهة الأصدار وفقا للتعليمات والضوابط النافذة".

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