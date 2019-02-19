سفارة امريكا في بغداد تنفي وجود تحركات عسكرية امريكية في العراق

2019/02/19 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، الثلاثاء، وجود تحركات عسكرية امريكية في العراق، مشيرا الى أن الصور المتداولة تعود الى العام 2006.وقال القائم باعمال السفارة الامريكية جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الاعلام ، إن "هنالك تضليل اعلامي متعمد يدعي وجود تحركات عسكرية امريكية ونشر الالاف من القوات في العراق".وأوضح هود أن "جميع هذه المعلومات ليس لها اساس من الصحة"، مشيرا الى أن "اغلب تلك الصور التي نشرت قديمة وتعود للعام 2006 وغيره". وتفيد تقارير صحفية بثت خلال الاسابيع الماضية، بوجود تحركات عسكرية امريكية في مناطق متفرقة من العراق بينها محافظتي الانبار ونينوى، وارفدت تلك التقارير بصور ومقاطع فيديو تظهر تلك التحركات.

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