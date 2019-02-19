مديرية المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن اعمار مركبات الاجرة

2019/02/19 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية الثلاثاء، تعليمات جديدة بشان رفع اعمار مركبات الاجرة.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم، (19 شباط 2019)، انه "نظرا للتحسينات البرمجية التي أجريت على منظومة المشروع الوطني لتسجيل المركبات وأجازات السياقة استنادا الى التعليمات رقم (2) لسنة 2018 والتي عدلت التعليمات رقم (1) لسنة 2009 كالتالي تعديل أعمار مركبات الأجرة والصالون والاستيشن من (9) راكب فما دون لتكون (20) سنة".

واضاف البيان، كما تم "تعديل أعمار مركبات الأجرة سعة (10) راكب فأكثر (الحافلة ) لتكون (30) سنة".

يشار إلى أن العديد من العاطلين عن العمل، وبمختلف الاعمار يتجهون إلى هذه المهنة الخدمية، خصوصا بالنسبة لاولئك الذين لا يحملون اي شهادة دراسية او مؤهلات خاصة، فهي غير محكومة بضوابط او قوانين تحدد من الذي يعمل فيها او لا يعمل، كما ان توقف السلطات عن فرض ضرائب بحق اصحاب سيارات الاجرة شجع الكثيرين على اقتنائها او تحويل مركباتهم الخصوصية الى سيارات اجرة.

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