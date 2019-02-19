مارسيلو يشعر

2019/02/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرازيلي، مارسيلو فييرا، مدافع ريال مدريد اجتمع مع مدير عام النادي، خوسيه أنخل سانشيز، وأخبره بـ"خيبة أمله بسبب وضعه الحالي مع الفريق".وأفادت التقارير بأن "الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، قرر الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي".وبحسب موقع "СОРЕ"، فإن "المدافع البرازيلي اجتمع مؤخراً مع مسؤولي الريال، وأفصح لهم عن رغبته في الرحيل عن الميرينغي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".وينتهي العقد الحالي لمارسيلو مع الريال صيف العام 2022، ولكن في حال إصرار اللاعب على الرحيل، وتوصل إدارة فريقه إلى عرض مغر، فقد نشاهد صاحب الـ31 عاماً بارتداء قميص فريق آخر في الموسم المقبل.وانضم مارسيلو للريال عام 2007، وخاض مع الفريق هذا الموسم 24 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ويتعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستواه، وفي حال رحيله عن الفريق المدريدي، يتوقع أن يلتحق بزميله السابق وصديقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.وشهدت الأسابيع الأخيرة الإبقاء عليه على دكة البدلاء، بعد عودته من الإصابة، مما دفع اللاعب البرازيلي للاجتماع مع إدارة الفريق للنظر في وضعه.ومنذ بداية العام الجاري، يمكن اعتبار مارسيلو "بديلاً" في صفوف ريال مدريد، وذلك منذ عودته من الإصابة، التي تعرض لها في آخر مباراة لمدرب الريال السابق جوليان لوبيتيغي أمام الغريم التقليدي برشلونة، والتي خسرها ريال مدريد بنتيجة مُذلة 5-1.

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