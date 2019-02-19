نتائج الامتحانات التمهيدية في ديالى.. ثالث متوسط وسادس إعدادي علمي وأدبي: pdf

2019/02/19 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، الثلاثاء، (19 شباط 2019)، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث متوسط والسادس الاعدادي العلمي والادبي للعام الدراسي 2018-2019، بصيغة pdf> لتحميل النتائج اضغط على الرابط الآتي: https://drive.google.com/open?id=1jsYsC319746jnEZgcW_aQbIJkjsZqdBg

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