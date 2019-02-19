قيادي بفتح: مؤتمر وارسو حمل بذور الفشل ودبلن هو الرد

2019/02/19 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان، إن مؤتمر وارسو حمل بذور الفشل ودبلن هو الرد، معتبرا أن مؤتمر دبلن هو النقيض لمؤتمر وارسو، الذي دعا للتطبيع مع إسرائيل، وحاولت أمريكا من خلاله تعريف حلقة الصراع، واعتبرت أن إسرائيل عضو طبيعي في المنطقة، وتشرعن للتطبيع العربي المجاني معها، غير أن الموقف العربي، وعلى رأسه مصر، اعتبرت أن أساس الحل هو حل القضية، و‘قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأصاف رضوان، أن مثل هذه المؤتمرات يأتي في إطار رغبة السلطة الفلسطينية إنهاء حالة التفرد التي كانت تتمتع بها أمريكا في حل القضية الفلسطينية، لكونها لديها حالة ازدواجية أتت مع الإدارة الجديدة، بعدما ضربت عرض الحائط بالقرارات الدولية، ومن ثم الدبلوماسية الفلسطينية تنشط لإيجاد جبهه تحد من تفرد أمريكا في القضية، متوقعا أن تقود أيرلندا حراكا سياسيا في الاتحاد الأوربي لدعم القضية.

وبدأ الاجتماع التشاوري بشأن القضية الفلسطينية، الذي يعقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، إذ يبحث الاجتماع سبل كسر الجمود في العملية السلمية في الشرق الأوسط، ويحضر المؤتمر العديد من وزراء الخارجية من دول العالم وبمشاركة فلسطين ومصر والأردن.

تفاصيل أكثر مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان والإعلامي وائل العنسي.

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