وزارة السياحة المصرية تضع برنامجا للإصلاح الهيكلي للقطاع

2019/02/19 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثلاثون في المائة من الصادرات الخدمية المصرية يحققها قطاع السياحة، هذا القطاع تأثر لثماني سنوات بالأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها مصر، وبدأ مرحلة التعافي باستضافة البطولات الرياضية السياحية، وتشكيل مجالس الغرف السياحية واتحادها.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص، عمرو أبو السعود، “نقوم بعمل معسكرات تدريب مشتركة مع فرق شمال أوروبا”.

أما عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وحيد عاصم، فأكد “نستهدف في الفترة القادمة بطولة الأمم الإفريقية، وهي فرصة كبيرة للترويج للسياحة في مصر”.

مائتان وخمسة وعشرون ألف غرفة فندقية في مصر يعمل بها عشرات الآلاف من الشباب، يفتقدون لعنصر التدريب، لهذا وضعت وزارة السياحة برنامجا يستهدف تدريب أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة عامل بقطاع السياحة قبل استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، ماجد فوزي، “ما يهمنا كغرفة فنادق بطبيعة الحال هو الفندق والحفاظ على الجودة التي يقدمها، وبالتالي الرضا الكامل للسائح”.

وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، ترى أن “قطاع السياحة له تشباكات متعددة في النقل والإقامة والترويج ولذلك هو يضم قطاع كبير من الوظائف”.

مائة واربعة فنادق بالغردقة ومثلهم فنادق عائمة بالأقصر وأسوان تم مراجعتها من حيث الخدمة التعامل مع السياح ضمن خطة عاجلة لتطوير منظومة السياحة.

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