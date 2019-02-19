2019/02/19 | 16:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح الرئيسُ الفنزويلي (نيكولاس مادورو) بأن بلادَه بحاجةٍ إلى التركيزِ على بناءِ منظومةِ أسلحةٍ خاصةٍ بها
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(مادورو) قال ان بلادَه تحتاج إلى نواةٍ صلبةٍ لإنشاءِ نظامٍ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادورو|| يعتزم بناء منظومة أسلحة خاصة بفنزويلا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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