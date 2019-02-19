مادورو|| يعتزم بناء منظومة أسلحة خاصة بفنزويلا

2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيسُ الفنزويلي (نيكولاس مادورو) بأن بلادَه بحاجةٍ إلى التركيزِ على بناءِ منظومةِ أسلحةٍ خاصةٍ بها

(مادورو) قال ان بلادَه تحتاج إلى نواةٍ صلبةٍ لإنشاءِ نظامٍ

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