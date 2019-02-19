تركيا أردوغان: سنساعد فنزويلا كما فعلنا مع قطر

2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان إن التجارةَ الثنائيةَ بين تركيا وفنزويلا قفزت إلى أكثرَ من مليارِ دولارٍ في الفين وثمانية عشر، بزيادةٍ مقدارُها ستةُ

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