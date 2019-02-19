الكعبي يدعو إلى تزويد الدفاع الجوي بمنظومات صاروخية والكترونية عالية الدقة

2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تزويد الدفاع الجوي العراقي بمنظومات صاروخية والكترونية عالية الدقة، قادرة على حماية الأجواء العراقية من اية اعتداءات، مؤكدا دعم مجلس النواب لكل ما من شأنه تطوير المؤسسة الامنية بكافة مفاصلها.وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقته /SNG/، انه “جاء ذلك خلال ...

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