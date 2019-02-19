هود ينفي وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق

2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- نفت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، الثلاثاء، وجود تحركات عسكرية امريكية في العراق، مشيرا الى أن الصور المتداولة تعود الى العام 2006.وقال القائم باعمال السفارة الامريكية جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الاعلام، إن “هنالك تضليل اعلامي متعمد يدعي وجود تحركات عسكرية امريكية ونشر الالاف من القوات في العراق”.وأوضح هود أن ...

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