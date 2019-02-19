2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أثارت تغريده نشرها نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على موقع التدوينات المصغر (تويتر)، موجة من الغضب والجدل الواسع.وذكر خلفان في تغريدته التي تابعها / الأنصار/: ” أنا في اعتقادي إن العلاقة مع الإنسان الإسرائيلي ممكنة…وليس مع الحكومة الإسرائيلية…يستطيع المواطن الإسرائيلي زيارة أي بلد عربي لكن المسؤول الإسرائيلي ممنوع عليه تواصل معنا إلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضاحي خلفان يرحب بزيارة الإسرائيليين إلى الإمارات..



ومغردون: الشعب الإسرائيلي محتل لفلسطين alansaar.

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