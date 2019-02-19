2019/02/19 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/ترجمة..كشف موقع “NavyTime” الأمريكي ،الثلاثاء، عن مواصلة تتدفق الأسلحة الأمريكية بطريقة غير شرعية إلى تنظيم “القاعدة” وداعش الإرهابي في اليمن.وذكر الموقع في تقرير ترجمه / الأنصار/ إن “حرب الإمارات في اليمن اندلعت جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية في بداية معرض الأسلحة الذي يقام كل سنتين في أبو ظبي، والذي شهد توقيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد أمريكي: الأسلحة الأمريكية لاتزال تتدفق إلى تنظيم “القاعدة” وداعش الإرهابي في اليمن alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد أمريكي: الأسلحة الأمريكية لاتزال تتدفق إلى تنظيم “القاعدة” وداعش الإرهابي في اليمن) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد أمريكي: الأسلحة الأمريكية لاتزال تتدفق إلى تنظيم “القاعدة” وداعش الإرهابي في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).