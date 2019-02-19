2019/02/19 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي وسط مشاركات عربية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1ZJ3lIVoNtk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي وسط مشاركات عربية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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