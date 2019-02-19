شركة إدارة أصول: أسواق الأسهم العالمية ستواصل الصعود

2019/02/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال صندوق "لازارد" لإدارة الأصول إن نمو أرباح الشركات سيستمر في تعزيز مكاسب الأسهم على الرغم من نوبات التقلبات المتكررة وزيادة المخاطر بالنسبة للأسواق المالية.





وقال رئيس وحدة إدارة الأصول والأسهم الأمريكية في الصندوق في تصريحات بمؤتمر في سيدني، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الأمريكي في حالة أفضل بكثير مما يتوقع المستثمرون وما يعكسه تقلبات السوق، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وأضاف "رونالد تمبيل" أنه يتوقع أن نمو الوظائف الأمريكية سيبقى مزدهراً على مدار الفترة التي تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً المقبلة.





وأكد مسؤول "لازارد" أن المستثمرين يجب أن يستمروا في زيادة الأوزان بالأسهم العالمية ولكن عليهم أن يركزا بشكل كبير على تحديث جودة الأسهم التي بحوزتهم.





وتابع: "أنا لاأزال أرى فرصة قوية أمام نمو الأرباح في أن تدفع أسعار الأسهم نحو مزيد من الارتفاع، على المستثمرين أن يبقوا متفتحين بشأن المخاطر من السياسات الحمائية وبنك الاحتياطي الفيدرالي".





ويرى تمبل أن الأسهم والسندات شهدا تحسناً منذ نهاية العام الماضي، حيث أدى التحول الحذر من جانب البنوك المركزية في دعم السندات، إلى جانب دعم زيادة التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين للأسهم.





وشدد على أن الأسواق تبالغ في تقديرها للهجة الصبر التي أعلنها البنك المركزي الأمريكي وتفترض أن دورة زيادة الفائدة انتهت في حين أنها في حالة توقف مؤقت، "إذا تقدم الاقتصاد كما أتوقع فإننا سنتحدث في النصف الثاني من هذا العام عن رفع أسعار الفائدة وليس تخفيضها".





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