هوندا تعتزم إغلاق مصنعين ببريطانيا وتركيا ضمن خطة إعادة هيكلة

2019/02/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة هوندا للسيارات أنها ستقوم بإعادة هيكلة شبكتها العالمية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الاتجاه نحو السيارات الكهربية لمواكبة التغييرات التي تشهدها الصناعة.





وقالت صانعة السيارات اليابانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على ذلك أعلنت للموظفين مقترحها لإغلاق مصنع سويديون في المملكة المتحدة بحلول عام 2021.





وأضافت أن المصنع يقوم حالياً بإنتاج 150 ألف سيارة سنوياً ويوظف نحو 3500 شخص، مشيرة إلى بدء مشاورات اليوم مع الموظفيين المحتمل تضررهم من هذه الخطوة.





وكان عضو البرلمان البريطاني "جوستين توملينسون" كتب في تغريدة عبر تويتر بالأمس هذه الخطوة مع الإشارة إلى أنه من غير المتوقع وجود خسائر في الوظائف أو تعديل بالإنتاج حتى عام 2021.





من جهة أخرى، أشار البيان أن عملية إعادة الهيكلة العالمية سوف تضمن مصنع سيارات هوندا في تركيا "هوندا تركي إيه.إس" والذي ينتج حالياً 38 ألف مركبة سنوياً.





وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بوقف تصنيع موديل سيفيك سيدان الحالي في عام 2021 كما تعتزم مواصلة عملياتها التجارية.

وتابع: أن "هوندا تركي إيه.إس" سوف تستمر في إجراء مناقشات بناءة مع حملة الأسهم الأتراك خلال هذه الفترة.





وكان سهم هوندا أغلق جلسة الجمعة الماضية على ارتفاع بنحو 0.2% لينهي التعاملات عند مستوى 27.37 دولار، كما تشير العقود المستقبلية إلى أنه سوف يستهل التداولات في النطاق الإيجابي بمكاسب 2.3%.





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