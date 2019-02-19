2019/02/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الجيش السوري ،الثلاثاء، ضربات مكثفة على المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري إن ” وحدات من الجيش وجهت رمايات مركزة على أوكار وتحركات المجموعات الإرهابية في قرى خربة ناقوس والجنابرة وتل الصخر بريف حماة الشمالي”، مضيفا إن ” الرمايات أوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم مرابض ونقاطا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يقصف الإرهابيين في ريف حماة alansaar.

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