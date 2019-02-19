2019/02/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ،الثلاثاء، عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في تعز.وقال مصدر عسكري أن “الجيش واللجان نفذا عملية عسكرية على مواقع مسلحي التحالف في مفرق الوازعية في تعز”، مضيفا ان ” الجيش واللجان أوقعوا بمسلحي التحالف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال العملية”.يذكر ان قوات الجيش اليمني واللجان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في تعز alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في تعز) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش واللجان الشعبية ينفذون عملية عسكرية على مواقع العدوان السعودي في تعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).