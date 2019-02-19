الاتصالات في ذي قار تدعو اصحاب ابراج الانترنت للتسجيل الرسمي

2019/02/19 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت مديرية اتصالات ذي قار التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى تشكيلات وزارة الاتصالات اصحاب الابراج خدمة الانترنت غير المسجلين لديها الى مراجعة المديرية لتسجيل الابراج الخاصة بهم لغاية يوم 7/3/2019.

واضافت المديرية في بيان تابع لها الى "خلاف ذلك ستقوم بتنفيذ اجراءاتها القانونية بحقهم ، وفقا لتعليمات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في متابعة التجاوزات على الشبكات الوطنية بصورة غير رسمية ، واتخاذ المديرية عدد من الاجراءات الاصولية في التبليغ لغرض مراجعتها والتسجيل الرسمي لديها".حيث أنه "تم وفقا لذلك نشر اعلانات في عدة اماكن مهمة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي ، اضافة الى نشرها في وسائل الاعلام المختلفة الالكترونية".

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