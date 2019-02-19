العراق والاتحاد الأوربي يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع بقيمة 41.5 مليون يورو في البصرة ونينوى

2019/02/19 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

وقعت وزارة التخطيط، الثلاثاء، مع الاتحاد الاوربي اتفاقية لتنفيذ مشاريع اقتصادية بقيمة 41.5 مليون يورو.

وقال سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا في مؤتمر صحافي عقده مع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ببغداد، "وقعنا اليوم مع وزارة التخطيط اتفاقية بمبلغ 41.5 مليون يورو من اجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية الاخرى".

واضاف بليكوا ان "الاتفاقية تأتي استكمالا لاتفاقية التي وقعناها في شهر كانون الاول الماضي بالتزام الاتحاد الاوربي تجاه العراق من خلال توفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية، كما تؤكد ايضا التزام الاتحاد بتعهداتها في مؤتمر الكويت"، مؤكدا ان "البصرة من المدن المهمة والتي تعتبر الواجهة الاقتصادية للعراق وبالتالي فان تطويرها شيء مهم للعراق".

من جانبه، قال وزير التخطيط نوري الدليمي ان "البصرة تعاني من تحديات كثيرة وتحتاج الى مشاريع للنهوض بها"، مؤكدا ان "الوزارة ستقوم بدعم هذه المحافظة ونقف على احتياجاتها والذهاب اليها لانجاز هذه المشاريع".

من جهة أخرى، قالت المفوضية الاوربية في بيان صفحي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، "قامت المفوضية الاوروبية وحكومة العراق اليوم بتوقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 41,5 مليون يورو لدعم التنمية الاقتصادية-الاجتماعية عن طريق خلق فرص العمل وتكوين الدخل في المناطق العراقية المتأثرة بالحرب والازمة المالية".

وأضافت أنه "بموجب هذه الاتفاقية، سيعزز الاتحاد الاوروبي الاجراءات الداعمة للتنمية في المناطق الحضرية من الموصل والبصرة والمناطق القروية من محافظة نينوى مما يسمح للسكان المستضعفين من الشباب والنساء والعائدين بأيجاد فرص للحصول على الدخل وتوفر الخدمات بما يتجاوب مع احتياجاتهم ، وسيجري تطوير هذا البرنامج ضمن ثلاثة مكونات".

وتابعت "سيركز المكون الاول على المناطق الحضرية وسيسعى لتوفير الوظائف او فرص الحصول على الدخل من خلال اعادة اعمار البنايات ذات الاهمية التاريخية الثقافية والتنشيط الاقتصادي للمدن القديمة في الموصل والبصرة ، ستقوم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بتنفيذ هذا المشروع كجزء من المبادرة الرئيسية لأحياء الموصل".

وأوضحت "سيركز المكون الثاني على المناطق القروية لنينوى بأشراف منظمة الاغذية والزراعة (فاو) ، اذ سيدعم اعادة احياء النشاطات الاقتصادية القروية للسماح بالعودة المستدامة واندماج العائدين في مجتمعاتهم الاصلية عن طريق زيادة فرص الدخل وتحسين تقديم الخدمات".

وأكدت "سيدعم المكون الثالث ريادة الاعمال للشباب عن طريق توفير الدعم الفني والمالي والخدمات مما يسهل على الشباب اطلاق مشاريعهم الريادية".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تعزز حزمة المساعدة التنموية التي بلغت 72,5 مليون يورو وتم اطلاقها في كانون الاول الماضي ، مما يظهر الدعم الملموس الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لجهود التنمية في العراق".

بينما، قال سفير الاتحاد الاوروبي في العراق رامون بليكوا "ان الاتحاد الاوروبي في هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم يستمر بتحقيق التزامه في دعم حكومة العراق في اعادة الاعمار وتنشيط الاقتصاد للبلد".





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