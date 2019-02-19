خبير امني: القوات الامنية تعمل وفق جهد استخباري مكثف للقضاء على ماتبقى من داعش

2019/02/19 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الامنية تعمل وفق جهد استخباري مكثف للقضاء على ماتبقى من "داعش"، مؤكداً أن المناورات التي

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