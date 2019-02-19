قسد: إنهاء الوجود العسكري لداعش لا يعني القضاء عليه

2019/02/19 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قوات سوريا الديمقراطية، ان داعش صعد هجماته على مقاتليها بأساليب حرب العصابات، فيما حذرت من التهديد الذي سيشكله المتشددون حتى بعد أن يفقدوا آخر

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