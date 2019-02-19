2019/02/19 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة : سومر نيوز

اعلنت شركة Sharp عن تحديث أجهزة الروبوت الخاصة بها، بإنتاج خط RoBoHon وهو الروبوت الذكي الذي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شارب تبتكر روبوت يعمل موظف استقبال ويتحدث اربع لغات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شارب تبتكر روبوت يعمل موظف استقبال ويتحدث اربع لغات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).