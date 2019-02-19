داعش يعدم مختطفين من كربلاء والديوانية والانبار

2019/02/19 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن شيخ عشيرة العنزة في ناحية النخيب بالانبار الشيخ عبدالله هذال العنزي، الثلاثاء، العثور على ستة جثث لمغدورين خطفهم تنظيم "داعش" غربي الانبار.وقال العنزي، إن "القوات الأمنية عثرت على ستة جثث لمغدورين من أبناء محافظات الديوانية وكربلاء والأنبار ممن خطفهم تنظيم داعش يوم امس غرب ناحية النخيب بالصحراء (400كم غرب الرمادي)".

وأضاف العنزي، أن "الجثث وصلت ناحية النخيب وعليها اطلاقات نارية في الرأس"، مشيرا الى ان "مصير ثلاثة من المختطفين مايزال مجهول لغاية الان"، بحسب ما ذكرته السومرية نيوز.

وكان مصدر في الانبار، اعلن مساء امس، عن اختطاف تنظيم "داعش" لسبعة اشخاص في الصحراء غرب ناحية النخيب قرب الحدود العراقية السعودية خلال قيامهم بجمع محصول الكمأ.

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