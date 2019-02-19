مسؤول يطلب استئجار سيارة

2019/02/19 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وثيقة حصلت " الغدير " على نسخة منها ان معاون المدير العام للشؤون الفنية طلب من مديره استئجار سيارة نوع " جارجر " مظللة لممارسة عمله وتقوية الشركة من جهة الاعلان والاعلام .حسب قوله .

انتهى ع.س

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