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هواوي: العالم لا يمكنه العيش بدوننا

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هواوي: العالم لا يمكنه العيش بدوننا

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 16:40

شركة هواوي

هاجم مؤسس شركة "هواوي" الصينية، رين تشنغفاي، اليوم الثلاثاء، قرارات الحظر الأمريكية، واصفا إياها بأنه تحدي تواجهه الشركة.

وقال تشنغفاي، في تصريحات صحفية، ان "العالم لا يمكنه العيش دوننا، والعالم لا يمكن العيش دون تكنولوجيا هواوي الأكثر تطورا"، مؤكداً "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا أبدا، لأن العالم كله يقف بجانبنا".وانتقد رين، احتجاز ابنته مينغ وانتشو، المدير المالي لهواوي في كانون الأول الماضي، ووصف الخطوة بأنها تحمل "دوافع سياسية".وكان مؤسس "هواوي" يحاول دوما البقاء في الظل، وعدم الظهور الإعلامي بصورة مكثفة، لكنه اضطر للظهور مجددا إلى النور بعد الحملة الأمريكية على شركته واتهامه بالتجسس.

وقال رين "إذا انطفأت أنوار هواوي في الغرب، سيظل الشرق مشعا، أمريكا لا تمثل كل العالم"، مضيفاً "حتى إذا ما تمكنوا من إقناع المزيد من دول العالم بعدم استخدام التكنولوجيا الخاصة بنا مؤقتا، يمكننا دائما تقليص حجمنا، وسنظل موجودين على الساحة".انتهى...س ح

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