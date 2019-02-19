2019/02/19 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني طارق حرب، عن مثول وزير سابق امام القضاء بقضية فساد كبرى.وقال حرب في تصريح صحفي، يوم الاثنين، ان" احد الوزراء السابقين مثل اليوم في قضية مهمة امام القضاء حيث كانت موعداً لمحاكمته بقضية فساد كبرى حيث دخلت معه موظفات وموظفين، ما يعني ان القضية كبيرة جداً بفساد مالي واداري"، مشيرا الى،"تأجيل النطق بالحكم عليها لحين استكمال جميع الإيفادات".

وأضاف حرب، ان "هناك دول متفقة مع العراق بتسليم متهمين بالفساد ودول أخرى ترفض لاستثمارها أموالهم"، مبيناً ان "عوامل اقتصادية وسياسية تتحكم في عدم تسليم الفاسدين، كما توجد دول لا تعترف اصلاً بالتسليم والعجيب نحن نلتزم باتفاقيات الدولية ونعتمد تسليم الشخصيات للدول الأخرى".

وأشار الخبير القانوني الى، ان "النزاهة تعمل ما وسعها الجهد؛ لكنها تصطدم بشيء معين وتقف متفرجة وهي لا تستطيع التحرك دون وجود اخبار ومدعى عليه ونحن ينقصنا عنصر المتابعة"، لافتاً الى" تفنن أصحاب الفساد بتحقيق الرشا والأموال غير المشروعة بطرق غيرمشروعة".



انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانوني يكشف: وزير سابق يمثل أمام القضاء بقضية فساد كبرى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانوني يكشف: وزير سابق يمثل أمام القضاء بقضية فساد كبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).