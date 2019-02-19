السفارة الامريكية في بغداد تعلن استعداد القوات الامريكية للانسحاب اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك

2019/02/19 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية ستغادر العراق إذا طلبت ذلك حكومة بغداد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى بغداد، جوي هود، إلى عدد من وسائل الإعلام.وأفاد "هود"، أن "قواتنا وقوات التحالف الدولي والناتو ستغادر إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك"، مؤكداً أن تواجد القوات الأمريكية جاء بدعوة من الحكومة المحلية.وتابع، "لا توجد قواعد أمريكية في العراق، بل مدربون ومستشارون".وكشف أن معدل تواجد القوات هناك هو 5200 جندي أسبوعيا، مشيرًا أن "هذا العدد متغير وليس ثابتا، وهم متواجدون مع القوات العراقية".واعتبر أن "القوات الأمنية العراقية ليست جاهزة إلى الآن، لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية".ونفى "هود" وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق، مشيرا أن "هناك تضليلا إعلاميا متعمدا، يدعي وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر آلاف من القوات".مبيناً، أن "أغلب الصور المنشورة قديمة تعود إلى عام 2006 وغيره، وجميع هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة".

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