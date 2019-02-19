2019/02/19 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مكافحة المتفجرات، عن عثورها على مواد متفجرة وعبوات ناسفة في قضاء الضلوعية بصلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة في قضاء الضلوعية بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مواد متفجرة وعبوات ناسفة في قضاء الضلوعية بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).