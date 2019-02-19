واشنطن: تضليل إعلامي متعمد يدعي وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق

2019/02/19 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أن الصور المتداولة لتحركات عسكرية أمريكية في العراق تعود إلى عام 2006.

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