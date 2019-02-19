محافظ كركوك السابق: عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق هم من السكان المحليين

2019/02/19 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد نجم الدين كريم، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق هم من السكان المحليين.

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