مدرب الديوانية: مباراتنا امام الزوراء تمثل تحدياً خاصاً

2019/02/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رزاق فرحان، مدرب الديوانية، أن مباراته أمام الزوراء، غدًا الأربعاء، في الجولة الـ18 من الدوري العراقي الممتاز، تمثل تحديًا خاصًا.وقال فرحان في تصريحات خاصة ل، إن مباراة الزوراء مهمة لفريقنا بعد نتيجتين إيجابيتين أمام البحري ونفط الوسط وبالتالي نسعى لمواصلة النتائج المميزة.وأضاف: “رغم أن فريق الزوراء هو حامل اللقب ومدجج بالنجوم ويمر […]

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