الكعبي يدعو إلى تزويد الدفاع الجوي بمنظومات صاروخية وإلكترونية

2019/02/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، دعم البرلمان لتطوير المؤسسة الأمنية بكافة مفاصلها.

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