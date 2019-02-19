كين يعود لتدريبات توتنهام وقد يشارك أمام بيرنلي

2019/02/19 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر عاد المهاجم الإنجليزي هاري كين، لتدريبات توتنهام الجماعية اليوم الثلاثاء، وشارك فيها بشكل طبيعي. كين تعرض لإصابة قوية في الكاحل، خلال مباراة الفريق مع مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.كلوب: أردنا سانشو في ليفربول، لكن لهذا لم نُوقع معه!

وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن كين تعافى أسرع من المتوقع وأصبح جاهزاً للانضمام لباقي زملائه.

وأوضحت أن اللاعب قد يظهر كأساسي في مباراة الفريق ضد بيرنلي بالدوري يوم السبت القادم.



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لا ..



ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019العودة تمنح سبيرز دفعة قوية قبل عدة مباريات هامة أمام أرسنال، تشيلسي في البريميرليج، وضد بوروسيا دورتموند في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ويأتي ظهور كين من جديد في مرحلة هامة لسبيرز في الموسم، حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية من الأبطال بعد الفوز على توتنهام 3/0 على ملعبه.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن مانشستر سيتي وليفربول صاحبي المركزين الأول والثاني.





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