سامسونج تطلق حاسب جديد بمواصفات تضاهي حواسيبها اللوحية

2019/02/19 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة سامسونغ مؤخرا حاسب “Galaxy Tab S5e” الجديد بمواصفات تجعل منه الأقوى من بين حواسبها اللوحية.وجاء الحاسب بشاشة “Super AMOLED” بمقاس 10.5 بوصة، ودقة عرض عالية 2560/1600 بيكسل، و4 مكبرات صوت تدعم توزيع الأصوات بشكل ممتاز.اما هيكل هذا الحاسب فجاء الأنحف من بين هياكل حواسب سامسونغ اللوحية الكبيرة، بسماكة 5.5 ملم فقط، […]

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