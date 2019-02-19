2019/02/19 | 17:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العثور على جثث ٦ مغدورين من مختطفي النخيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة وطن الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/19 | 17:26.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة وطن.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثث ٦ مغدورين من مختطفي النخيب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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