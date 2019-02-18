English | كوردى


شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 18-2-2019
2019/02/19 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ujfz9cQpfLw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 18-2-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 18-2-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).

كامل التفاصيل في: قناة الشرقية ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا