حداد يبحث مع السفير الروماني تطوير آفاق التعاون بين البلدين

2019/02/19 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروماني لدى العراق اياكوب برادا، سبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين وتعزيزها في المجال البرلماني والاقتصادي والثقافي، وتفعيل دور جمعية الصداقة العراقية الرومانية.

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