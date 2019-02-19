بغداد.. مريض يعود للحياة بعد توقق قلبه لاكثر من 20 دقيقة !

2019/02/19 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن أطباء مستشفى الشهيد الصدر العام في بغداد ،اليوم الثلاثاء،

من أنقاذ حياة مريض ستيني بعد توقف قلبه لاكثر من 20 دقيقة حيث أحضر

المريض الى شعبة الطوارئ ولايوجد لديه نبض ولا تنفس والعلامات الحيوية

متوقفة وقرر الاطباء اعطائه العلاج اللازم بالسرعة الممكنة وعمل

الصدمات الكهربائية له لاكثر من مرة مع انعاش قلبي رئوي له وتركيب

انبوبة للقصبة الهوائية وبفضل من الله تعالى تمت اعادت النبض له

والتنفس وعلاماته الحيوية في معدلها الطبيعي .



وتشير المعلومات الطبية

ان المريض يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكر .



وبعد الاطمئنان على

حالته الصحية وعلاماته الحيوية قرر الاطباء ادخاله ردهة الانعاش

القلبي بعد تحسن صحته .



وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة وعافية.

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