الدفاع النيابية تدين تصريحات نقيب المعلمين بحق منتسبي الأجهزة الأمنية

2019/02/19 | 17:31

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بغداد- العراق اليوم:

عبر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عدنان الأسدي، الثلاثاء، عن إدانته لتصريحات نقيب الم...





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