حقوق الإنسان تدين الإعتداءات المتكررة على الأطباء ومساعديهم

2019/02/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/19 19:21

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بغداد- العراق اليوم:أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الملاكات الطبية بين الحين والآخر اثناء مزاولة عملهم خصوصا من قبل ذوي المرضى الذين يوافيهم الأجل في المستشفى .



وفي بيان له عبّر رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان “عقيل جاسم الموسوي” عن ادانته لهذه الاعتداءات التي تتنافى مع حقوق الانسان واحترام القانون والنظام فضلا عن احترام الملاكات الطبية التي تقوم بعملها بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها وكان اخرها الاعتداء الذي تعرض له الطبيب المقيم “مناف رافع ياسين” في مستشفى أزادي في كركوك يوم الاثنين ٢٠١٩/٢/١٨ الساعة ٣ صباحا من قبل ذوي احدى المريضات التي وافاها الاجل.



ودعا الموسوي في بيانه الذي تلقّت "العراق اليوم" نسخة منه، المواطنين الى التحلي بضبط النفس وعدم اللجوء الى التعامل بعنف مع الاطباء الامر الذي تكون له نتائج عكسية عليهم وتعرضهم للمساءلة القانونية .



مؤكدا في الوقت ذاته الى حق احترام الاخرين وعدم إلحاق الأذى بهم مهما بدر منهم وضرورة محاسبة المقصرين بالطرق القانونية وليس بالقوة البدنية او السلاح او التهديد

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