2019/02/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: واصلت الأصول المشفرة مكاسبها الملحوظة لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، ليشهد السوق الرقمي انتعاشة قوية بقيادة الخمسة الكبار مع تجاوز البيتكوين لمستوى 4 آلاف دولار.





وتعيش العملات الافتراضية حالة من الصعود الملحوظ في الأسبوع الجاري مع مكاسب تقترب من 14 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.





وبحلول الساعة 2:07 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد إجمالي القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية إلى مستوى 136.11 مليار دولار مقابل 122.4 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.





وفي غضون ذلك فإن الصعود القوي بقيادة عملة "إيه.أو.إس" كان السمة الأساسية في قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية، لتواصل رحلة المكاسب التي بدأتها بالأمس.





وكان أحد تجار العملات الإلكترونية كتب في تغريدة عبر تويتر بالأمس: "نحن في طريقنا نحو تسجيل أعلى مستوى أحجام تداول للعملات الافتراضية منذ بداية السوق الهابط".





وأضاف أن أحجام التداول حالياً بالفعل عند أعلى مستوياها منذ مايو 2018.





وتمكنت البيتكوين من تسجيل مستوى 4012.6 دولار في تعاملات اليوم وهو ما يمثل ارتفاع 5.1% عن مستويات أمس لتزيد كذلك قيمتها السوقية إلى 70.41 مليار دولار محتفظة بمكانتها في الصدارة.





وفي المرتبة الثانية، حلت عملة الإيثروم بمكاسب 3.6% لتصل إلى مستوى 149.29 دولار بقيمة سوقية 15.66 مليار دولار وشهدت الريبل ارتفاعاً بنحو 8.1% مسجلة 0.3405 دولار.

أما عملة "إيه.أو.إس" فانتزعت النصيب الأكبر من المكاسب بزيادة 15.8% لتصل إلى 3.68 دولار ورغم أنها لا تزال في الترتيب الرابع بقيمة سوقية 3.34 مليار دولار لكنها كانت أكبر الرابحين في قائمة الـ100 عملة الكبار.





وبالنسبة للمركز الأخير في قائمة الخمسة الكبار، فشهد زيادة 5.8% ليصل إلى 49.03 دولار بقيمة سوقية 2.99 مليار دولار.





وتتنافس عملتا الليتكوين والبيتكوين كاش على المركز الخامس، حيث ارتفعت الأخيرة بنحو 10.6% لتصل إلى 148.9 دولار لكن مع ذلك لا تزال قيمتها السوقية (2.62 مليار دولار) أقل من الليتكوين.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. البيتكوين تواصل المكاسب القوية وتتجاوز 4 آلاف دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. البيتكوين تواصل المكاسب القوية وتتجاوز 4 آلاف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).