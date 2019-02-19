فيديوجرافيك.. 10 مشاريع كبرى بدول الخليج خلال عام 2019

2019/02/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تشهد منطقة الخليج تدشين 10 مشاريع كبرى خلال عام 2019، وتقتنص إمارة دبي نصف تلك المشاريع، وأهمها مترو الرياض، ودبي أرينا، ورويال أتلانتس دبي، وغيرها ..





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